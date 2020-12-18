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18 грудня 2020, 13:04 190

Нардепи хочуть влаштувати позачергове засідання через мітинги ФОПів

18 грудня 2020, 13:04 190
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Також на засіданні хочуть розглянути законопроєкт про "євробляхи"
Також на засіданні хочуть розглянути законопроєкт про "євробляхи"
Фото: з відкритих джерел
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У Верховній Раді серед депутатів збирають підписи за проведення позачергового пленарного засідання парламенту.

Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, збираємо підписи. Необхідно розглянути три законопроєкти по ФОП, зокрема про скасування фіскалізації, повернення паперового обліку, а також законопроєкт про "євробляхи", - зазначив Качура.

Разом з тим, за словами глави парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, комітет запропонував Раді самій визначитися "щодо законопроєктів про повне скасування фіскалізаціі".

Комітет запропонував Верховній Раді визначитися щодо цих законопроєктів", - сказав він.

Нагадаємо, у Києві 15 грудня біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців.

Також повідомлялося, що під час акції в центрі Києва від хімічних опіків і ударів постраждали близько 40 поліцейських.

ВР засідання сесія законопроєкт підприємці
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