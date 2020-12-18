Нардепи хочуть влаштувати позачергове засідання через мітинги ФОПів

Також на засіданні хочуть розглянути законопроєкт про "євробляхи"

Також на засіданні хочуть розглянути законопроєкт про "євробляхи"

Фото: з відкритих джерел

У Верховній Раді серед депутатів збирають підписи за проведення позачергового пленарного засідання парламенту.

Про це повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, збираємо підписи. Необхідно розглянути три законопроєкти по ФОП, зокрема про скасування фіскалізації, повернення паперового обліку, а також законопроєкт про "євробляхи", - зазначив Качура.

Разом з тим, за словами глави парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, комітет запропонував Раді самій визначитися "щодо законопроєктів про повне скасування фіскалізаціі".

Комітет запропонував Верховній Раді визначитися щодо цих законопроєктів", - сказав він.

Нагадаємо, у Києві 15 грудня біля стін Верховної Ради на акцію протесту "SaveФОП" зібралося кілька тисяч підприємців.

Також повідомлялося, що під час акції в центрі Києва від хімічних опіків і ударів постраждали близько 40 поліцейських.