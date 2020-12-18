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18 грудня 2020, 12:22 350

Друга сесія Одеської обласної ради почалася зі скандалу

18 грудня 2020, 12:22 350
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Деяких депутатів не пускали в зал
Деяких депутатів не пускали в зал
Фото: trassae95.com
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Сьогодні, 18 грудня о 10:00, повинна була початися друга сесія Одеської обласної ради, але початок зборів затягнувся через те, що депутатів Одеської міськради, які прийшли на сесію обласної ради, не пускали в зал і запропонували спостерігати за сесією в ложі для преси.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на онлайн-трансляцію Одеської обласної ради.

Крім того, близько години не було в залі голови облради Григорія Діденка. Його перший заступник Олег Радковський закликав депутатів дочекатись прибуття голови Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького. Депутати в залі вимагали розпочати засідання.

Відомо, що сьогодні на порядку денному сесії - питання регламенту, затвердження секретаріату, структури й апарату облради, складу постійних комісій та погоджувальної ради.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 грудня в Одесі депутати облради влаштували масове побоїще.

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