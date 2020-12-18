Друга сесія Одеської обласної ради почалася зі скандалу
Сьогодні, 18 грудня о 10:00, повинна була початися друга сесія Одеської обласної ради, але початок зборів затягнувся через те, що депутатів Одеської міськради, які прийшли на сесію обласної ради, не пускали в зал і запропонували спостерігати за сесією в ложі для преси.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на онлайн-трансляцію Одеської обласної ради.
Крім того, близько години не було в залі голови облради Григорія Діденка. Його перший заступник Олег Радковський закликав депутатів дочекатись прибуття голови Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького. Депутати в залі вимагали розпочати засідання.
Відомо, що сьогодні на порядку денному сесії - питання регламенту, затвердження секретаріату, структури й апарату облради, складу постійних комісій та погоджувальної ради.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 грудня в Одесі депутати облради влаштували масове побоїще.