На первой сессии городского совета мэр Черновцов принял присягу

Также приняли присягу и получили удостоверения депутаты горсовета

Также приняли присягу и получили удостоверения депутаты горсовета

Фото: Суспільне

Сегодня, 18 декабря, состоялась первая сессия Черновицкого городского совета нового созыва, во время которой новоизбранный мэр Роман Кличук принес присягу и получил удостоверение.

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

Эти выборы были самыми сложными в истории Черновцов ... Я хочу, чтобы в этом зале прекратились распри и ссоры. Я хочу, чтобы мы объединились и сделали город лучшим", - сказал Кличук.

Он поблагодарил предыдущего мэра Черновцов Алексея Каспрука и заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество.

В сессионном зале присутствовали 26 из 42 избранных депутатов, они приняли присягу и получили депутатские значки и удостоверения. После этого мэр объявил перерыв в работе первой сессии до 10:00 24 декабря.

Напомним, в Черновцах проводят первую сессию горсовета, часть депутатов заявляет, что их не пригласили.

29 ноября в Черновцах выбирали мэра, все участки открылись вовремя. По данным экзит-пола, во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает Роман Кличук.

ЦИК назвала победителя выборов мэра Черновцов, Роман Кличук получил 59,54% голосов избирателей.