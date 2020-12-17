Нардепи змінили графік роботи у січні

Депутати проголосували за відповідний проєкт постанови

Депутати проголосували за відповідний проєкт постанови

Фото з відкритих джерел

Верховна рада змінила календарний план проведення четвертої сесії у зв'язку з посиленням карантину в січні. Замість двох пленарних тижнів буде один, а також робота в комітетах.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Ради.

Відповідний проєкт постанови №4501 на сьогоднішньому засіданні підтримали 295 народних депутатів.

Згідно з документом, у січні Рада працюватиме так:

від 11 до 15 січня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);

від 18 до 22 січня - робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах);

від 25 до 29 січня: 25 січня - засідання погоджувальної ради. 26-29 січня - пленарні засідання. Закриття сесії.

Раніше передбачалося, що, згідно з календарним планом, від 11 до 22 січня проходитимуть пленарні засідання парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 грудня у Верховній Раді попередньо визначилися, як будуть працювати під час локдауну.