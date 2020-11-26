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26 листопада 2020, 10:56 134

У Раді та уряді незадоволені деякими міністрами

26 листопада 2020, 10:56 134
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Претензії є до міністрів освіти, охорони здоров'я, фінансів, економіки, інфраструктури та соцполітики
Претензії є до міністрів освіти, охорони здоров'я, фінансів, економіки, інфраструктури та соцполітики
Фото з відкритих джерел
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У Верховній раді найбільше претензій до роботи міністрів освіти Сергія Шкарлета, охорони здоров'я Максима Степанов, фінансів Сергія Марченка, економіки Ігоря Петрашко, інфраструктури Владислава Криклія та соцполітики Марини Лазебної. При цьому позиції прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в парламенті оцінюють як досить впевнені.

Про це повідомляє РБК-Украина, передає RegioNews.

Щодо претензій до Шкарлета, то в "Слуги народу" вважають, що він недостатньо активно лобіює інтереси міністерства, а також, що він активно просуває інтереси вищої школи в збиток іншим галузям освіти.

До Максима Степанова головна претензія з боку нардепів - погана організація боротьби з пандемією коронавірусу. Джерело в "Голосі" запевняє, що відставка Степанова - питання нібито вже вирішене, і може статися вже на наступному тижні. Але "Слуги народу" дають обережніші прогнози.

Думаю, що про можливість відставки Степанова вже будемо говорити після Нового року, - сказав співрозмовник в монобільшості.

Крім цього, виникають питання до роботи міністрів фінансів і економіки Сергія Марченка та Ігоря Петрашка. При цьому відзначають, що Марченка в розпал бюджетного процесу навряд чи будуть чіпати.

Також невідомо, чи виллється невдоволення щодо Петрашка в реальні дії з боку парламенту. Однак є ймовірність того, що Мінекономіки можуть розділити, створивши окреме Міністерство аграрної політики, яке може відійти представникам групи "Довіра".

Масове закриття санаторних шкіл-інтернатів стало приводом невдоволення роботою Марини Лазебної, на яку ополчилися мажоритарники.

Вона і її команда налаштувала проти себе депутатів. І депутати вже готові реєструвати постанову про її звільнення, - розповів один з депутатів.

Ще один міністр, роботою якого незадоволені - Владислав Криклій. Співрозмовники видання і в міністерстві, і у фракції напруження з Криклієм пояснюють тим, що міністр майже "не дослухається до рекомендацій" керівництва комітету. Плюс у нього нібито виник конфлікт з групою депутатів, близькою до Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще у вересні Разумков сказав, до яких міністрів у Раді "є питання".

Кабмін Владислав Криклій міністр відставка Верховна Рада
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