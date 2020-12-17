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17 декабря 2020, 15:02 38

Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования

17 декабря 2020, 15:02 38
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До этого он исполнял обязанности главы министерства
До этого он исполнял обязанности главы министерства
Фото: из открытых источников
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Верховная Рада во время заседания 17 декабря назначила Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки Украины.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания парламента, передает RegioNews.

За Шкарлета проголосовали 226 народных депутатов, это минимально необходимое количество.

Министр с трибуны зачитал текст присяги под аплодисменты, часть депутатов скандировала "Позор!".

Справка: Сергей Шкарлет ранее занимал должность ректора Черниговского национального технологического университета. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский областной совет от "Партии регионов", а в 2015 - баллотировался от "Блока Петра Порошенко". Ранее Шкарлета обвиняли в плагиате в его научных работах, сам министр обвинения отвергал. Исполнять обязанности министра образования и науки Шкарлет начал с конца июня.

Напомним, Ранее сообщалось, что на днях Рада планирует назначить Шкарлета министром образования. Ныне он и.о. руководителя ведомства.

16 декабря Комитет Рады не захотел видеть Шкарлета министром образования, из 11 человек, которые голосовали, только 5 поддержали кандидатуру Шкарлета.

назначение министр Верховная Рада образование Сергей Шкарлет
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