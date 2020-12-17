Роман Лещенко призначений аграрним міністром

За його призначення проголосували 242 депутати

За його призначення проголосували 242 депутати

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192 обранці від Слуги народу, шість від ОПЗЖ, а також групи Довіра і За майбутнє підтримали призначення Романа Лещенка аграрним міністром.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пряму трансляцію засідання Ради.

242 народних депутати підтримали призначення Романа Лещенка аграрним міністром.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що на початку 2021 року в Україні з'явиться аграрне міністерство.

16 грудня 2020 р. кандидатуру Романа Лещенка схвалив Комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

До призначення Роман Лещенко обіймав посаду голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру України. Раніше був уповноваженим Президента України з земельних питань.

Сьогодні ж раніше Рада знизила ПДВ для аграріїв, що було головною умовою аграрного лобі для підтримки кандидатури міністра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на засіданні фракції "Слуга народу" обговорили ротації на ключових посадах у міністерствах.