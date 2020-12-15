Чорновол вручили обвинувачення у убивстві, яке сталося в часи Майдану

Активістка називає це розправою і залякуванням інших учасників Революції

Активістка називає це розправою і залякуванням інших учасників Революції

Фото з відкритих джерел

Народній депутатці VIII скликання Тетяні Чорновол вручили обвинувальний акт, в якому її звинувачують в умисному вбивстві.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook, пише Regionews.

"Ось, щойно вручене обвинувачення за участь у Революції Гідності", - прокоментувала Чорновол.

Дякую Всім, що підтримують мене сьогодні і всім з ким я була на Майдані в 2013-2014-му. Ось, щойно вручене обвинувачення за участь в Революції Гідності Posted by Тетяна Чорновол on Tuesday, December 15, 2020

Зазначимо, що на початку травня Печерський районний суд міста Києва виніс постанову, якою дозволив слідчим Державного бюро розслідувань на вилучення оригіналів посвідчень на нагородну зброю колишнього народного депутата.

Чорновол у відповідь на це сказала, що в ході обшуку слідчі вилучили у неї зброю, і додала, що не розуміє навіщо забирати посвідчення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 вересня суд дозволив Тетяні Чорновол вільно пересуватись країною.