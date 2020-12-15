На Вінничині судитимуть трьох посадовців мерії за розтрату п'яти мільйонів
Слідчі поліції направили на розгляд суду справу посадовців, які привласнили з бюджету понад 5,5 мільйона гривень
Про це у Facebook повідомила поліція Вінницької області, пише RegioNews.
Так, слідством встановлено, що службові особи Департаменту комунального господарства та благоустрою вступили у змову з представником одного з місцевих товариств та, створивши антиконкурентні умови для інших учасників торгів, уклали з зазначеною фірмою договір на придбання технічної солі за значно завищеною ціною, чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.
Під час проведення санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучені грошові кошти в сумі близько 30 тисяч доларів. Фігурантам справи оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.
У понеділок, 14 грудня, справу направили до суду.
Слідчі поліції направили на розгляд суду справу посадовців, які привласнили з бюджету понад 5,5 млн грн...Posted by Поліція Вінницької області on Monday, December 14, 2020
Нагадаємо, на Черкащині вкрали сім мільйонів гривень на ремонті доріг.