12:19  15 грудня
Глава енергетичного комітету Ради Герус захворів Covid-19
11:59  15 грудня
"Слуги" проведуть ще одне засідання фракції: що обговорять
08:12  15 грудня
Стріляли біля Авдіївки: від початку доби бойовики порушили один раз режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
15 грудня 2020, 14:42 6

На Вінничині судитимуть трьох посадовців мерії за розтрату п'яти мільйонів

15 грудня 2020, 14:42 6
Читайте также на русском языке
Фігурантам справи оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України
Фігурантам справи оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Слідчі поліції направили на розгляд суду справу посадовців, які привласнили з бюджету понад 5,5 мільйона гривень

Про це у Facebook повідомила поліція Вінницької області, пише RegioNews.

Так, слідством встановлено, що службові особи Департаменту комунального господарства та благоустрою вступили у змову з представником одного з місцевих товариств та, створивши антиконкурентні умови для інших учасників торгів, уклали з зазначеною фірмою договір на придбання технічної солі за значно завищеною ціною, чим завдали збитків державі в особливо великих розмірах.

Під час проведення санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучені грошові кошти в сумі близько 30 тисяч доларів. Фігурантам справи оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України.

У понеділок, 14 грудня, справу направили до суду.

Слідчі поліції направили на розгляд суду справу посадовців, які привласнили з бюджету понад 5,5 млн грн...

Posted by Поліція Вінницької області on Monday, December 14, 2020

Нагадаємо, на Черкащині вкрали сім мільйонів гривень на ремонті доріг.

Україна кримінал поліція Вінниця правоохоронці
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
Всі відео »
Зміни в уряді: хто з міністрів - головні кандидати на виліт
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Хмельницьку облраду
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Ігор Попов
Всі блоги »