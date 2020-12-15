НАБУ зробить все можливе для того, щоб пред'явити підозру Татарову - Ситник

Директор НАБУ вважає, що ситуація зі справою заступника Єрмака дуже схожа зі справою про хабар нардепу Юрченку

Директор НАБУ вважає, що ситуація зі справою заступника Єрмака дуже схожа зі справою про хабар нардепу Юрченку

Фото: з відкритих джерел

За словами директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, НАБУ зробить все можливе для того, щоб справедливість і законність рішення щодо справи заступника голови Офісу президента Олега Татарова були забезпечені.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інтерв'ю Ситника ZN.ua.

По Вовку ми підтримуємо позицію САП, прокурори подають апеляцію. взагалі мені важко уявити, як після того, коли одному з учасників злочину вже обрано запобіжний захід, коли суд уже дав оцінку підозрі, де прописані всі три фігуранти справи, можна не пред'явити підозру Татарову", - зауважив Ситник.

Директор бюро вважає, що в цьому випадку "реально смішно" слухати представників влади, які говорять, що вони "скасували депутатську недоторканність". Насправді все навпаки, вважає Ситник.

Тому НАБУ зробить усе можливе для того, аби справедливість і законність рішення були забезпечені. Ситуація дуже схожа зі справою про хабар нардепові Юрченку за лобіювання рішення в парламентському комітеті. Юрченко отримав підозру тільки після того, як було визначено запобіжний захід посередникові", - додав він.

Раніше повідомлялося, що передачу справи заступника Єрмака Татарова від НАБУ в ДБР оскаржать у суді.

14 грудня суд забрав у НАБУ справу, в якій фігурує заступник Єрмака Олег Татаров, рішення прийняв скандальний суддя Сергій Вовк.

Нагадаємо, НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова про можливу причетність до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру Татарову, яке планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, за якою він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд", був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію Татарова і представив докази того, що Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати.

Раніше RegioNews також писав про те, що відчайдушне бажання Татарова утриматися в кріслі топить його шефа Єрмака.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація, що скандального заступника Єрмака Татарова не звільнять з Офісу президента. Він продовжує роботу в ОП в тому ж режимі.