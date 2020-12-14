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14 грудня 2020, 19:47 40

Передачу справи зама Єрмака Татарова із НАБУ в ДБР оскаржать в суді

14 грудня 2020, 19:47 40
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В САП заявили, що скандальний суддя Вовк вийшов за межі своїх повноважень
В САП заявили, що скандальний суддя Вовк вийшов за межі своїх повноважень
Фото: flickr
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде оскаржувати рішення Печерського районного суду міста Києва про передачу від НАБУ до ДБР справи про корупцію колишнього керівництва "Укрбуду", і зокрема, заступника керівника Офісу президента Олега Татарова.

Про це повідомляється у Facebook САП, передає RegioNews.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, який частково задовольнив скаргу адвоката одного з підозрюваних у кримінальному провадженні щодо визначення підслідності за іншим органом", - йдеться у повідомленні.

У відомстві заявили, що одіозний суддя Печерського районного суду Сергій Вовк вийшов за межі наданих йому повноважень, коли ухвалював це рішення.

Судовий контроль у справах НАБУ здійснюється Вищим антикорупційним судом, а не Печерським районним судом м. Києва. У цьому кримінальному провадженні 01.12.2020 повідомлено про підозру колишньому народному депутату України за ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди, вчиненої за попередньою змовою групою осіб), що є винятковою підслідністю НАБУ відповідно до ч. 5 ст. 216 КПК України”, - зазначили в Антикорупційній прокуратурі.

Нагадаємо, суд забрав у НАБУ справу, в якій фігурує заступник Єрмака Олег Татаров, рішення ухвалив скандальний суддя Сергій Вовк.

суд ДБР НАБУ Офіс президента САП кримінальна справа корупція Укрбуд Олег Татаров
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