Росіяни знову атакували енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині: виникла пожежа
Вранці 6 листопада російські війська знову атакували кілька енергетичних об'єктів ДТЕК на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДТЕК.
Внаслідок влучань пошкоджено обладнання та виникла пожежа.
Ці об'єкти вже зазнавали російських ударів раніше. Після попередніх атак енергетикам знадобилося до трьох діб, щоб завершити ремонтні роботи та відновити електропостачання всім споживачам.
Наразі на пошкоджених об'єктах тривають відновлювальні роботи. Енергетики працюють над поверненням світла й тепла в оселі мешканців.
Нагадаємо, у ніч на 6 листопада та вранці через російські атаки виникли нові знеструмлення у семи областях України. Найскладнішою залишається ситуація у столичному регіоні.
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