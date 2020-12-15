НАБУ сделает все возможное для того, чтобы предъявить подозрение Татарову - Сытник

Директор НАБУ считает, что ситуация с делом заместителя Ермака очень схожа с делом о взятке нардепу Юрченко

Директор НАБУ считает, что ситуация с делом заместителя Ермака очень схожа с делом о взятке нардепу Юрченко

Фото: из открытых источников

По словам директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, НАБУ сделает все возможное для того, чтобы справедливость и законность решения по делу заместителя главы Офиса президента Олега Татарова были обеспечены.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью Сытника ZN.ua.

По Вовку мы поддерживаем позицию САП, прокуроры подают апелляцию. Вообще мне сложно представить как после того, как одному из участников преступления уже избрана мера пресечения, когда суд уже дал оценку подозрения, где прописаны все три фигуранта дела, можно не предъявить подозрение Татарову", - отметил Сытник.

Директор бюро считает, что в этом случае "реально смешно" слушать представителей власти говорящих, что они "отменили депутатскую неприкосновенность". На самом деле все наоборот, считает Сытник.

Поэтому НАБУ сделает все возможное для того, чтобы справедливость и законность решения были обеспечены. Ситуация очень схожа с делом о взятке нардепу Юрченко за лоббирование решения в парламентском комитете. Юрченко получил подозрение только после того, как была определена мера пресечения посреднику", - добавил он.

Ранее сообщалось, что передачу дела зама Ермака Татарова от НАБУ в ГБР обжалуют в суде.

14 декабря суд забрал в НАБУ дело, в котором фигурирует заместитель Ермака Олег Татаров, решение принял скандальный судья Сергей Вовк.

Напомним, НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель главы Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции Татарова и представил доказательства того, что Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.

Ранее RegioNews также писал о том, что отчаянное желание Татарова удержаться в кресле топит его шефа Ермака.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что скандального заместителя Ермака Татарова не уволят из Офиса президента. Он продолжает работу в ОП в том же режиме.