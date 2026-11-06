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06 листопада 2026, 11:15

Зеленський заговорив про проведення онлайн-виборів в Україні

06 листопада 2026, 11:15
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Фото: Офіс Президента
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Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні можна розглянути можливість проведення виборів онлайн. Однак для цього Верховна Рада має напрацювати та ухвалити відповідні рішення

Про це, як інформує "Інтерфакс-Україна", глава держави сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF, передає RegioNews.

За словами Зеленського, під час війни важливо забезпечити право військовослужбовців на голосування, адже вони ризикують життям на фронті й не повинні бути позбавлені можливості брати участь у виборах.

"Усі професії важливі, але під час війни професія солдата є найважливішою, бо солдати ризикують своїм життям. І дозволити проведення виборів, але не дати змоги проголосувати солдатам – це несправедливо. Це на 100% несправедливо. Ми можемо подумати про онлайн-вибори. Це, можливо, реально, але тоді парламент має шукати і знайти рішення", – зазначив президент.

Зеленський також розповів, що українські військові на фронті наразі виступають проти проведення виборів. Однією з причин є відсутність технічної можливості організувати голосування безпосередньо в окопах, де перебувають мільйони захисників.

Як відомо, раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори президента, якщо Росія погодиться на повне припинення вогню на 60 днів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що в Україні необхідно провести вибори. Американський лідер натякнув, що в країні тему війни використовують для того, щоб їх не проводити.

У свою чергу, Володимир Зеленський наголосив, що готовий до виборів, а заяви про те, що він нібито "чіпляється" за крісло, назвав "неадекватною історією".

За словами заступника голови ЦВК Сергія Дубовика, для організації чесного і вільного голосування за міжнародними стандартами потрібно близько шести місяців та щонайменше у 20 мільярдів гривень.

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