ТВК досі не призначила сесію Чернівецької міськради: названо причину

Міськрада не може зібратися на сесію через відсутність однієї заяви

Міськрада не може зібратися на сесію через відсутність однієї заяви

Фото: із відкритих джерел

У Чернівцях для скликання сесії новообраної міської ради не вистачає однієї заяви від депутата.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на голову міської комісії Анастасію Сімак, передає RegioNews.

За її словами, 27 кандидатів подали заяви для реєстрації депутатами міської ради, і для скликання сесії міськради не вистачає однієї заяви.

Наразі вже опрацьовані всі заяви, які надійшли до комісії. Відтак, як тільки отримають ще одну заяву та опрацюють її, зможуть призначити скликання сесії в новому складі”, - розповіла голова ТВК.

Вона додала, що заяви від кандидатів будуть приймати до 30 грудня. Як тільки надійде остання заява, комісія буде мати п'ять днів на їхнє опрацювання та ще 14 днів на скликання сесії.

Якщо 28 заяв опрацюють раніше, сесію зможуть скликати у 2020 році.

Нагадаємо, 29 листопада у Чернівцях обирали мера, усі дільниці відкрилися вчасно. За даними екзит-полу, у другому турі виборів мера Чернівців перемагає Роман Клічук.

30 листопада ЦВК назвала дані по явці на виборах у Чернівцях, обирати мера прийшло майже на 7% менше людей, ніж у першому турі.