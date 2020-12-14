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14 декабря 2020, 12:42 32

ТИК до сих пор не назначила сессию Черновицкого горсовета: названа причина

14 декабря 2020, 12:42 32
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Горсовет не может собраться на сессию из-за отсутствия одного заявления
Горсовет не может собраться на сессию из-за отсутствия одного заявления
Фото: из открытых источников
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В Черновцах для созыва сессии новоизбранного городского совета не хватает одного заявления от депутата.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на главу городской комиссии Анастасию Симак, передает RegioNews.

По ее словам, 27 кандидатов подали заявления для регистрации депутатами городского совета, и для созыва сессии горсовета не хватает одного заявления.

Сейчас уже проработаны все заявления, поступившие в комиссию. Поэтому, как только получат еще одно заявление и обработают его, смогут назначить созыв сессии в новом составе", - рассказала председатель ТИК.

Она добавила, что заявления от кандидатов будут принимать до 30 декабря. Как только поступит последнее заявление, комиссия будет иметь пять дней на их обработку и еще 14 дней на созыв сессии.

Если 28 заявлений обработают раньше, сессию смогут созвать в 2020 году.

Напомним, 29 ноября в Черновцах выбирали мэра, все участки открылись вовремя. По данным экзит-пола, во втором туре выборов мэра Черновцов побеждает Роман Кличук.

30 ноября ЦИК назвала данные по явке на выборах в Черновцах, выбирать мэра пришло почти на 7% меньше людей, чем в первом туре.

Черновцы горсовет сессия ТИК заседание депутаты
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