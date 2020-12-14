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14 грудня 2020, 11:46 7

"Слуги народу" 14 грудня проведуть засідання фракції: що обговорять

14 грудня 2020, 11:46 7
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Планується розглянути 9 питань
Планується розглянути 9 питань
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Увечері 14 грудня відбудеться засідання фракції "Слуги народу", на якому планують розглянути 9 питань.

Про це повідомив нардеп Олександр Качура в Telеgram, пише RegioNews

Так, за його словами, сьогодні ввечері відбудеться засідання фракції. Крім проекту бюджету, будуть розглядатися такі законопроекти:

  • 3087д – про Бюро економічної безпеки,
  • 4470 – щодо протидії корупції,
  • 4471 – щодо складання адмінпротоколів відносно суддів,
  • 3760 – про інвестнянь,
  • 3656 – щодо зниження ставки ПДВ для аграрних виробників,
  • 4065 – про інформацію, необхідну для декларування,
  • 3132 – щодо посилення повноважень Антимонопольного комітету,
  • 3014 – пропозиції президента до закону "Про електронні комунікації".

Також, за словами Качури, можливо, будуть розглядатися кадрові питання.

Разом з тим нардеп припустив, що швидше за все, їх обговорюватимуть у вівторок на окремому засіданні фракції.

Нагадаємо, раніше Качура заявив, що у "Слузі народу" готові підтримати проєкт держбюджету від МОЗ.

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