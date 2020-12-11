Призначено дату першої сесії Чернівецької обласної ради
Чернівецька обласна ТВК оприлюднила постанову
Чернівецька обласна ТВК оприлюднила постанову
Перша сесія Чернівецької облради VIII скликання відбудеться 17 грудня.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Чернівецької облради.
Оприлюднена постанова Чернівецької обласної територіальної виборчої комісії про призначення першої сесії Чернівецької облради.
Згідно з постановою Чернівецької обласної територіальної виборчої комісії № 145 від 08 грудня 2020 року "Про призначення першої сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання", відповідно до частини 3 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пленарне засідання першої сесії новообраної Чернівецької обласної ради VIII скликання відбудеться 17 грудня 2020 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Чернівецької обласної ради обрано 64 депутати.
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