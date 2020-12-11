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11 грудня 2020, 17:05 129

Призначено дату першої сесії Чернівецької обласної ради

11 грудня 2020, 17:05 129
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Чернівецька обласна ТВК оприлюднила постанову
Фото з відкритих джерел
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Перша сесія Чернівецької облради  VIII скликання  відбудеться 17 грудня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Чернівецької облради.

Оприлюднена постанова Чернівецької обласної територіальної виборчої комісії про призначення першої сесії Чернівецької облради.

Згідно з постановою Чернівецької обласної територіальної виборчої комісії № 145 від 08 грудня 2020 року "Про призначення першої сесії Чернівецької обласної ради VIII скликання", відповідно до частини 3 статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пленарне засідання першої сесії новообраної Чернівецької обласної ради VIII скликання відбудеться 17 грудня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Чернівецької обласної ради обрано 64 депутати.

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