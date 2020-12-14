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14 грудня 2020, 11:27 262

У Хмельницькій облраді оголосили про створення семи фракцій

14 грудня 2020, 11:27 262
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Фото: скріншот відео
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У Хмельницькій обласній раді 8 скликання депутати під час першого пленарного засідання створили сім фракцій.

Про це повідомляє Depo.Хмельницький, передає RegioNews.

Рішення про створення депутатських фракцій на початку засідання зачитала голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк.

Згідно із поданими політичними партіями заявами, в обласній раді створено наступні фракції:

  • "Європейська Солідарність", голова - Аліна Коваль;
  • "Команда Симчишина", голова - Руслан Лещишин;
  • "За майбутнє", голова - Сергій Іващук;
  • "За конкретні справи", голова - Уляна Ткаченко;
  • "Радикальна партія Олега Ляшка", голова - Тетяна Зеленко;
  • ВО "Батьківщина”, уповноважений - Сергій Яковлєв;
  • "Слуга народу", голова - Оксана Бочкарьова.

Згідно із порядком денним, також депутати планують розглянути проект рішення про визначення умов оплати праці голові облради та її заступникам, сформувати комісії та президію облради, затвердити новий регламент тощо.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидатка від партії "За майбутнє" Віолетта Лабазюк очолила Хмельницьку обласну раду.

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засідання Хмельницька область облрада фракція депутати
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