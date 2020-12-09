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09 грудня 2020, 19:29 1241

Під ОП активісти вимагають відставки Венедіктової та зама Єрмака Татарова

09 грудня 2020, 19:29 1241
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Акцію вони приурочили до Міжнародного дня боротьби з корупцією
Акцію вони приурочили до Міжнародного дня боротьби з корупцією
Фото: Telegram
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Під Офісом президента проходить чергова акція протесту з вимогою до Володимира Зеленського відправити у відставку через корупційний скандал генерального прокурора Ірину Венедіктову та заступника глави Офісу президента Олега Татарова.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNEWS, передає RegioNews.

Протестувальники заявляють, що у Міжнародний день боротьби з корупцією хочуть попередити президента про недопустимість ганебного покривання корупції серед свого оточення та вищих посадових осіб держави.

На мітингу присутні декілька сотень осіб, вони тримають прапори і розгорнули банери з гаслами "Корупція вбиває", "Президент краде, уряд краде, корупціонери судді, народ помирає!". Свою акцію вони назвали "Дезінфекція Банкової".

Також активісти поставили миючі засоби біля центрального входу в Офіс президента.

За словами одного із організаторів акції, активіста і нардепа 8 скликання Єгора Соболєва, скандал довкола Олега Татарова і забудовника Максима Микитася повинен був відразу змусити президента Зеленського звільнити його.

Позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко під час виступу заявив, що справу Олега Татарова зараз блокує особисто генпрокурор Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню замголови Офісу президента Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.

Офіс президента протест митинг корупція Ірина Венедіктова Олег Татаров
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