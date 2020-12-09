Под ОП активисты требуют отставки Венедиктовой и зама Ермака Татарова

Акцию они приурочили к Международному дню борьбы с коррупцией

Акцию они приурочили к Международному дню борьбы с коррупцией

Фото: Telegram

Под Офисом президента проходит очередная акция протеста с требованием к Владимиру Зеленскому отправить в отставку из-за коррупционного скандала генерального прокурора Ирину Венедиктову и заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом сообщает Telegram канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

Протестующие заявляют, что в Международный день борьбы с коррупцией хотят предупредить президента о недопустимости позорного покрытия коррупции среди своего окружения и высших должностных лиц государства.

На митинге присутствуют несколько сотен человек, они держат флаги и развернули баннеры с лозунгами "Коррупция убивает", "Президент ворует, правительство ворует, коррупционеры судьи, народ умирает!". Свою акцию они назвали "Дезинфекция Банковой".

Также активисты поставили моющие средства возле центрального входа в Офис президента.

По словам одного из организаторов акции, активиста и нардепа 8 созыва Егора Соболева, скандал вокруг Олега Татарова и застройщика Максима Микитася должен был сразу заставить президента Зеленского уволить его.

Внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко во время выступления заявил, что дело Олега Татарова сейчас блокирует лично генпрокурор Ирина Венедиктова.

Напомним, ранее мы писали, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.