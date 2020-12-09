У декількох регіонах України шахтарі вийшли на страйк

Також у Києві біля Кабміну проходить акція протесту гірників з вимогами погасити 143 млн грн заборгованості

Також у Києві біля Кабміну проходить акція протесту гірників з вимогами погасити 143 млн грн заборгованості

Фото: Facebook

Сьогодні, 9 грудня, гірники шахт Волині, Львівської області й Донецької області припинили роботу, люди вийшли на акцію протесту через борги по зарплаті.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Так, у м. Нововолинську гірники другої зміни шахти "Бужанська" зі вчорашнього дня залишаються під землею – відмовляються виїхати з шахти. На шахті "№ 9 Нововолинська" працівники першої зміни відмовилися спускатися в шахту й організовано рухаються в бік будівлі адміністрації об’єднання ДП "Волиньвугілля".

На Львівщині 75 гірників третьої зміни шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля" спустилися в шахту, але відмовляються приступати до роботи.

На Донеччині з минулого тижня протестують гірники шахти "Україна" (ДП "Селидіввугілля"). Також на шахті "Капітальна" у м. Мирнограді шахтарі остаточно припинили всі роботи. На цей момент перекривають дорогу в центральній частині міста, в районі будівлі міської ради.

Також Волинець повідомив, що у Києві біля будівлі Кабінету Міністрів сьогодні проходить акція протесту працівників ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" з вимогами погасити 143 млн грн заборгованості із заробітної плати перед працівниками ДП "Схід ГЗК".

Нагадаємо, 8 грудня в Донецькій області шахтарі вийшли на акцію протесту.