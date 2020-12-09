10:51  09 грудня
Кернес отримав повноваження мера Харкова без складання присяги
10:34  09 грудня
У декількох регіонах України шахтарі вийшли на страйк
11:36  09 грудня
Комітет Ради розгляне держбюджет-2021 наступного тижня
UA | RU
UA | RU
09 грудня 2020, 10:34 191

У декількох регіонах України шахтарі вийшли на страйк

09 грудня 2020, 10:34 191
Читайте также на русском языке
Також у Києві біля Кабміну проходить акція протесту гірників з вимогами погасити 143 млн грн заборгованості
Також у Києві біля Кабміну проходить акція протесту гірників з вимогами погасити 143 млн грн заборгованості
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 9 грудня, гірники шахт Волині, Львівської області й Донецької області припинили роботу, люди вийшли на акцію протесту через борги по зарплаті.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Так, у м. Нововолинську гірники другої зміни шахти "Бужанська" зі вчорашнього дня залишаються під землею – відмовляються виїхати з шахти. На шахті "№ 9 Нововолинська" працівники першої зміни відмовилися спускатися в шахту й організовано рухаються в бік будівлі адміністрації об’єднання ДП "Волиньвугілля".

На Львівщині 75 гірників третьої зміни шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля" спустилися в шахту, але відмовляються приступати до роботи.

На Донеччині з минулого тижня протестують гірники шахти "Україна" (ДП "Селидіввугілля"). Також на шахті "Капітальна" у м. Мирнограді шахтарі остаточно припинили всі роботи. На цей момент перекривають дорогу в центральній частині міста, в районі будівлі міської ради.

Також Волинець повідомив, що у Києві біля будівлі Кабінету Міністрів сьогодні проходить акція протесту працівників ДП "Східний гірничозбагачувальний комбінат" з вимогами погасити 143 млн грн заборгованості із заробітної плати перед працівниками ДП "Схід ГЗК".

Нагадаємо, 8 грудня в Донецькій області шахтарі вийшли на акцію протесту.

шахтарі зарплати митинг протести робота
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Миколаївську облраду
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Сумську облраду
Всі публікації »
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »