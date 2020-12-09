У МВС розповіли, скільки корупційних правопорушень виявили протягом цього року

Сума збитків за викритими кримінальними правопорушеннями становить понад 2 мільярди гривень

Сума збитків за викритими кримінальними правопорушеннями становить понад 2 мільярди гривень

Фото з відкритих джерел

У 2020 році Нацполіція викрила понад 14 тисяч корупційних правопорушень

Про це пише RegioNews з посиланням на МВС України.

"З початку цього року поліцейські виявили понад 14 тисяч корупційних правопорушень. Наразі повідомлено про підозру 2821 службовцю", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що упродовж 10 місяців на розгляд суду з обвинувальним актом поліцейські направили кримінальні провадження за вчиненими 3180 кримінальними корупційними правопорушеннями. З них 176 були скоєні у складі організованої групи та злочинної організації.

Сума збитків становить понад 2 мільярди гривень. Наразі забезпечено відшкодування збитків на суму 774,5 мільйона гривень.

Окрім того, серед кримінальних корупційних правопорушень, розслідування яких вже закінчено, 563 – скоєні у бюджетній сфері. Також 224 корупційні правопорушення – у фінансово-кредитній системі, 109 – у сфері земельних відносин, 77 – у банківській системі, 76 - у сфері транспорту, 62 – у сфері охорони здоров’я тощо.

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