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09 грудня 2020, 16:15 19

У МВС розповіли, скільки корупційних правопорушень виявили протягом цього року

09 грудня 2020, 16:15 19
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Сума збитків за викритими кримінальними правопорушеннями становить понад 2 мільярди гривень
Сума збитків за викритими кримінальними правопорушеннями становить понад 2 мільярди гривень
Фото з відкритих джерел
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У 2020 році Нацполіція викрила понад 14 тисяч корупційних правопорушень

Про це пише RegioNews з посиланням на МВС України.

"З початку цього року поліцейські виявили понад 14 тисяч корупційних правопорушень. Наразі повідомлено про підозру 2821 службовцю", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що упродовж 10 місяців на розгляд суду з обвинувальним актом поліцейські направили кримінальні провадження за вчиненими 3180 кримінальними корупційними правопорушеннями. З них 176 були скоєні у складі організованої групи та злочинної організації.

Сума збитків становить понад 2 мільярди гривень. Наразі забезпечено відшкодування збитків на суму 774,5 мільйона гривень.

Окрім того, серед кримінальних корупційних правопорушень, розслідування яких вже закінчено, 563 – скоєні у бюджетній сфері. Також 224 корупційні правопорушення – у фінансово-кредитній системі, 109 – у сфері земельних відносин, 77 – у банківській системі, 76 - у сфері транспорту, 62 – у сфері охорони здоров’я тощо.

Нагадаємо, на Херсонщині спіймали на хабарі податківця.

Україна поліція корупція правоохоронці
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