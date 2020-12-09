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09 грудня 2020, 18:55 190

Керівника Острозької облпсихлікарні відсторонили від посади після протесту його підлеглих

09 грудня 2020, 18:55 190
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Медики вимагали зарплати і перекривали дорогу
Фото з відкритих джерел
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Голова Рівненської облради Сергій Кондрачук  відсторонив від виконання службових обов’язків директора КП «Острозька обласна психіатрична лікарня» Павла Маєвського. Наразі проводять службове розслідування.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Рівненську обласну раду.

Голова ради повідомив, що в найближчі тижні працівникам закладу частково відшкодують заборгованість із заробітної плати на суму понад 4 млн грн.

Напередодні я обіцяв низці ЗМІ розібратися в ситуації, яка виникла в Острозькій психіатричній лікарні. Після того, як була зібрана вся інформація щодо цієї проблеми, я прийняв рішення відсторонити керівника даного закладу від роботи і провести службове розслідування - щоби зрозуміти ступінь причетності та роль як керівника, так і інших осіб до виникнення цієї прикрої ситуації, - пояснив своє рішення голова обласної ради Сергій Кондрачук.

Поки триватиме розслідування, обов’язки виконуватиме заступниця директора з медичної частини Катерина Гарасевич.

Тим часом, управління охорони здоров’я Рівненської ОДА направило до Острозької обласної психіатричної лікарні комісію для детального вивчення питання щодо заборгованості виплати зарплати.

Наразі встановлено, що нестача коштів в закладі виникла через неякісно проведену реорганізацію.

Загалом Острозька обласна психіатрична лікарня отримує фінансування з НСЗУ за 4 пакетами надання медичної допомоги: надання психіатричної допомоги, надання медичної допомоги із замісною та регулюючою терапією та 2 перехідних пакети (пакети дофінансування).

Нагадаємо, раінше повідомлялося, що учора на Рівненщині медики перекрили дорогу, вимагаючи заборгованої зарплати.

розслідування протест медицина психлікарня Рівненська область
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