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08 грудня 2020, 14:50 11

Новообраний мер Ужгорода Андріїв склав присягу

08 грудня 2020, 14:50 11
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Депутати також обрали першого секретаря міської ради
Депутати також обрали першого секретаря міської ради
Фото: ukrinform
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8 грудня під час сесії Ужгородської міської ради мер міста Богдан Андріїв прийняв присягу міського голови.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції першої сесії Ужгородської міськради, передає RegioNews.

На засіданні представники Ужгородської територіальної виборчої комісії вручили посвідчення депутатам та міському голові.

Також депутати таємним голосуванням обрали першого секретаря міської ради, ним став депутат від "Європейської Солідарності” Андрій Риба.

Кандидатуру Риби запропонував мер, за нього проголосували 28 із 36-ти депутатів міськради.

Крім того, депутати Ужгородської міської ради затвердили склад виконкому, до його складу увійшли 14 осіб.

Нагадаємо, Олексія Петрова обрали головою Закарпатської обласної ради. Раніше кабінет міністрів погодив його звільнення з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

8 грудня В Ужгороді депутати новообраної міської ради склали присягу.

Читайте також: Вибори мера Ужгорода: "слуга" Щадей програв чинному голові міста.

Андріїв Богдан. Міський голова Ужгорода. Досьє

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