Олексія Петрова обрали головою Закарпатської обласної ради

Раніше кабінет міністрів погодив його звільнення з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації

Раніше кабінет міністрів погодив його звільнення з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації

Фото: Facebook

Про це під час сесії обласної ради повідомив голова лічильної комісії Михайло Лаба, передає RegioNews.

За Олексія Петрова, якого висунула партія "Слуга народу”, під час таємного голосування проголосували 37 із 62 зареєстрованих у залі депутатів. У голосуванні взяли участь 55 депутатів.

Його конкурент, депутат від партії "Опозиційна платформа — За Життя” Віктор Русин отримав 17 голосів. Один бюлетень визнали недійсним.

Для таємного голосування в залі поставили скриньку, а також трибуну. Депутати мали 90 хвилин, аби визначитися з двома кандидатами.

Довідка: Олексій Петров - чинний голова ОДА, він очолює область з 23 квітня 2020 року. На місцевих виборах 25 жовтня він очолював список партії "Слуга народу". Раніше Кабмін погодив його звільнення, а також погодив на посаду нового очільника адміністрації Анатолія Полоскова, проте досі розпорядження президента про звільнення Петрова на сайті Офісу президента не оприлюднене.

Нагадаємо, 25 листопада Уряд погодив звільнення Олексія Петрова з посади голови Закарпатської ОДА, на цю посаду узгодили кандидатуру Анатолія Полоскова.

Раніше ми писали, що голову закарпатської облради не змогли обрати через демарш партії угорців.

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