В Ужгороді депутати новообраної міської ради склали присягу

За результатами місцевих виборів до міської ради пройшли шість партій

За результатами місцевих виборів до міської ради пройшли шість партій

Фото: Суспільне

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на голову міської ТВК Руслана Куберка, передає RegioNews.

Із 38 депутатів Ужгородської міськради 8 скликання на першій сесії були присутні 37.

Після реєстрації депутати виконали гімн України разом із Закарпатським народним хором, після чого міський голова Ужгорода Богдан Андріїв зачитав текст присяги.

До Ужгородської міської ради за результатами місцевих виборів пройшли шість політичних сил: ВО "Батьківщина", "Слуга народу", "Рідне Закарпаття", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і "Партія твого міста".

Нагадаємо, Олексія Петрова обрали головою Закарпатської обласної ради. Раніше кабінет міністрів погодив його звільнення з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

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Андріїв Богдан. Міський голова Ужгорода. Досьє