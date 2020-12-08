09:29  08 грудня
В Україні за добу виявили більше 10 тисяч нових хворих COVID-19
08:41  08 грудня
До Нового року: Фукс розповів, коли Кернес планує повернутися до Харкова
08:13  08 грудня
Доба в ООС: бойовики стріляли поблизу Водяного та Авдіївки
UA | RU
UA | RU
08 грудня 2020, 11:24 106

В Ужгороді депутати новообраної міської ради склали присягу

08 грудня 2020, 11:24 106
Читайте также на русском языке
За результатами місцевих виборів до міської ради пройшли шість партій
За результатами місцевих виборів до міської ради пройшли шість партій
Фото: Суспільне
Читайте также
на русском языке

В Ужгороді розпочалась перша сесія новообраної міської ради 8 скликання.

Про це повідомляє "Суспільне” із посиланням на голову міської ТВК Руслана Куберка, передає RegioNews.

Із 38 депутатів Ужгородської міськради 8 скликання на першій сесії були присутні 37.

Після реєстрації депутати виконали гімн України разом із Закарпатським народним хором, після чого міський голова Ужгорода Богдан Андріїв зачитав текст присяги.

До Ужгородської міської ради за результатами місцевих виборів пройшли шість політичних сил: ВО "Батьківщина", "Слуга народу", "Рідне Закарпаття", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і "Партія твого міста".

Нагадаємо, Олексія Петрова обрали головою Закарпатської обласної ради. Раніше кабінет міністрів погодив його звільнення з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації.

Читайте також: Вибори мера Ужгорода: "слуга" Щадей програв чинному голові міста.

Андріїв Богдан. Міський голова Ужгорода. Досьє

присяга Ужгород горсовет сесія Богдан Андріїв депутати
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Запоріжжі оголосили про дату першої сесії обласної ради
08 грудня 2020, 09:51
До Нового року: Фукс розповів, коли Кернес планує повернутися до Харкова
08 грудня 2020, 08:41
Хмельницька облрада обрала ще одного заступника голови
07 грудня 2020, 20:02
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
01 грудня 2020
Секс-скандали в Раді: хто, кому і за скільки
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
Всі відео »
Одеська "стінка на стінку": як ОПЗЖ програла головне крісло в облраді з різницею в чотири голоси
Знакова поразка Зеленського: чому Кривий Ріг не почув президента-земляка
Всі публікації »
Анатолій Гриценко
Володимир Фесенко
Віктор Таран
Всі блоги »