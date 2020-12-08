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08 грудня 2020, 14:07 313

Сесія міськради Харкова відбудеться без Кернеса: що в порядку денному

08 грудня 2020, 14:07 313
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Депутати планують затвердити заступників міського голови попри його відсутність
Депутати планують затвердити заступників міського голови попри його відсутність
Фото: city.kharkov.ua
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9 грудня відбудеться перша сесія Харківської міської ради VIIІ скликання.

Про це повідомляє пресслужба мерії міста, передає RegioNews.

На порядку денному - вісім питань і "Різне”. Початок сесії - о 10:00. Представникам ЗМІ при собі необхідно мати редакційні посвідчення та засоби індивідуального захисту”, - йдеться в повідомленні.

Згідно із порядком денним, депутати планують обрати секретаря міської ради, утворити і затвердити склад постійних комісій та виконавчого комітету, структуру виконавчих органів та їх положень.

Також під час засідання планують проголосувати за заступників мера Харкова, і розглянути питання про умови оплати праці міського голови.

Нагадаємо, у Харкові міська ТВК відмовилась переносити першу сесію міськради, перенести дату проведення сесії просили шестеро членів комісії.

Друг Геннадія Кернеса український олігарх Павло Фукс розповів, що мер Харкова планує повернутися у місто ще до Нового року - 30 грудня.

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