Новоизбранный мэр Ужгорода Андриив принес присягу

Депутаты также избрали первого секретаря городского совета

Депутаты также избрали первого секретаря городского совета

Фото: ukrinform

8 декабря во время сессии Ужгородского городского совета мэр города Богдан Андриив принял присягу городского головы.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции первой сессии Ужгородского горсовета, передает RegioNews.

На заседании представители Ужгородской территориальной избирательной комиссии вручили удостоверения депутатам и мэру.

Также депутаты тайным голосованием избрали первого секретаря городского совета, им стал депутат от "Европейской Солидарности" Андрей Рыба.

Кандидатуру Рыбы предложил мэр, за него проголосовали 28 из 36-ти депутатов горсовета.

Кроме того, депутаты Ужгородского городского совета утвердили состав исполкома, в его состав вошли 14 человек.

Напомним, Алексея Петрова избрали председателем Закарпатского областного совета. Ранее кабинет министров согласовал его увольнение с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации.

8 декабря в Ужгороде депутаты новоизбранного городского совета приняли присягу.

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Андриив Богдан. Городской голова Ужгорода. Досье