Новоизбранный мэр Ужгорода Андриив принес присягу
8 декабря во время сессии Ужгородского городского совета мэр города Богдан Андриив принял присягу городского головы.
Об этом стало известно из онлайн-трансляции первой сессии Ужгородского горсовета, передает RegioNews.
На заседании представители Ужгородской территориальной избирательной комиссии вручили удостоверения депутатам и мэру.
Также депутаты тайным голосованием избрали первого секретаря городского совета, им стал депутат от "Европейской Солидарности" Андрей Рыба.
Кандидатуру Рыбы предложил мэр, за него проголосовали 28 из 36-ти депутатов горсовета.
Кроме того, депутаты Ужгородского городского совета утвердили состав исполкома, в его состав вошли 14 человек.
Напомним, Алексея Петрова избрали председателем Закарпатского областного совета. Ранее кабинет министров согласовал его увольнение с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации.
8 декабря в Ужгороде депутаты новоизбранного городского совета приняли присягу.
Читайте также: Выборы мэра Ужгорода: "слуга" Щадей проиграл действующему главе города.