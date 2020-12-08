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08 декабря 2020, 14:50 34

Новоизбранный мэр Ужгорода Андриив принес присягу

08 декабря 2020, 14:50 34
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Депутаты также избрали первого секретаря городского совета
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Фото: ukrinform
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8 декабря во время сессии Ужгородского городского совета мэр города Богдан Андриив принял присягу городского головы.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции первой сессии Ужгородского горсовета, передает RegioNews.

На заседании представители Ужгородской территориальной избирательной комиссии вручили удостоверения депутатам и мэру.

Также депутаты тайным голосованием избрали первого секретаря городского совета, им стал депутат от "Европейской Солидарности" Андрей Рыба.

Кандидатуру Рыбы предложил мэр, за него проголосовали 28 из 36-ти депутатов горсовета.

Кроме того, депутаты Ужгородского городского совета утвердили состав исполкома, в его состав вошли 14 человек.

Напомним, Алексея Петрова избрали председателем Закарпатского областного совета. Ранее кабинет министров согласовал его увольнение с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации.

8 декабря в Ужгороде депутаты новоизбранного городского совета приняли присягу.

Читайте также: Выборы мэра Ужгорода: "слуга" Щадей проиграл действующему главе города.

Андриив Богдан. Городской голова Ужгорода. Досье

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