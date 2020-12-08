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08 грудня 2020, 13:35 59

У Київраді оголосили про створення семи депутатських фракцій

08 грудня 2020, 13:35 59
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Найбільшою фракцією Київради стала "Європейська солідарність"
Найбільшою фракцією Київради стала "Європейська солідарність"
Фото: УНІАН
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8 грудня під час сесії у Київській міській раді сформували сім депутатських фракцій.

Про це повідомляє УНІАН, передає RegioNews.

Перед початком розгляду порядку денного Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до депутатів із закликом консолідувати всі фракції новообраної Київради.

Подання партій, представники яких були обрані до Київської міської ради, на початку сьогоднішнього засідання зачитав секретар Київради Володимир Бондаренко.

За його словами, надійшли подання про утворення фракцій:

  • "Європейська солідарність” - 31 депутат, представник фракції - Володимир Прокопів;
  • "УДАР” Віталія Кличка” - 29 депутатів, співголови – Дмитро Білоцерковець та Валентин Мондриївський;
  • "Єдність” - 14 депутатів, головою обрано Олександра Омельченка;
  • "Слуга народу” - 12 депутатів, уповноважена особа - Євгенія Кулеба;
  • "Опозиційна платформа за життя” - 12 депутатів, уповноважений представник - Михайло Наконечний;
  • ВО "Батьківщина” - 12 депутатів, голова - Денис Москаль;
  • "Голос” - 9 депутатів, голова фракції - Григорій Маленко.

Також під час засідання Київська міська рада погодила призначення Олексія Кулеби, Олени Говорової, Володимира Прокопіва та Костянтина Усова на посади заступників голови КМДА у питаннях здійснення самоврядних повноважень.

За Прокопіва проголосували 96 депутатів, за Говорову - 71, за Кулебу - 68, за Усова - 101.

Нагадаємо, 1 грудня Кличко на першому засіданні новообраної Київради склав присягу мера, він почав виконувати обов'язки мера після виборів.

Також ми писали, що Кличко хоче взяти собі в заступники по КМДА радницю глави ОП Єрмака.

Читайте також: Стали відомі результати виборів-2020 у Києві.

Київ Київрада Європейська солідарність Віталій Кличко фракція депутати
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