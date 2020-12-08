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08 грудня 2020, 12:52 66

У Слов'янську ТВК не змогла зареєструвати новообраних депутатів міськради

08 грудня 2020, 12:52 66
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Через це відкладається проведення першої сесії міської ради
Через це відкладається проведення першої сесії міської ради
Фото: slavdelo.dn.ua
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У Слов'янську міська ТВК 7 грудня не змогла відкрити засідання, на якому планували зареєструвати депутатів міської ради нового скликання.

Про це повідомляє "Деловой Славянск", передає RegioNews.

Під час засідання ТВК між членами комісії виникла дискусія, як проводити голосування по реєстрації кандидатів, списком, чи по кожному окрема.

Деякі члени комісії заявили, що у них є сумнів у тому, що кандидат Павло Придворов особисто подавав заяву про реєстрацію.

Про це раніше в листі членам комісії повідомив кандидат в депутати Сергій Лях - діючий мер міста. У зв'язку з цією заявою, комісія вирішила звернутися до правоохоронних органів для з'ясування обставин”, - йдеться в повідомленні.

Після оголошеного технічної перерви, засідання ТВК так і не було відкрито. Наступне засідання ТВК заплановане на 11 грудня, хоча не виключена можливість його проведення раніше.

Нагадаємо, у Слов’янську перемогу у другому турі виборів отримав Вадим Лях, явка на виборах у місті склала 32,4%.

23 листопада ЦВК офіційно оголосила переможців виборів мера у Слов'янську, Бердянську та Ужгороді.

засідання горсовет Слов`янськ депутати ТВК
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