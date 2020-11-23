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Вибори мера Ужгорода: "слуга" Щадей програв чинному голові міста
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23 листопада 2020, 11:59 95

Вибори мера Ужгорода: "слуга" Щадей програв чинному голові міста

23 листопада 2020, 11:59 95
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Згідно з даними протоколу, самовисуванець Богдан Андріїв набрав - 51,1% голосів виборців
Згідно з даними протоколу, самовисуванець Богдан Андріїв набрав - 51,1% голосів виборців
Фото: з відкритих джерел
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В Ужгороді у другому турі виборів міського голови переміг чинний мер, самовисуванець Богдан Андріїв - він здобув 12 869 голосів виборців.

Як передає RegioNews, про це повідомляє громадська організація ОПОРА.

За підсумком голосування, чинний міський голова Ужгорода, кандидат-самовисуванець Богдан Андріїв, здобув перемогу, отримавши 12 869 голосів, що становить 51,01%. Натомість його опонент - кандидат від партії "Слуга народу” Віктор Щадей отримав 11 452 голоси ужгородців", - йдеться у повідомленні.

Як інформують спостерігачі ОПОРИ, в ніч на 23 листопада усі 69 ДВК уже здали свою виборчу документацію.

За даними протоколу ТВК, всього в голосуванні взяли участь 25 224 виборців. В Ужгороді станом на 22 листопада налічувалося 90 155 виборців.

Нагадаємо, 22 листопада відбулося повторне голосування на виборах мера в 11 містах України.

вибори голосування Кандидат виборці ТВК ОПОРА
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