Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію, під будівлею проходить акція протесту
Сьогодні, 7 грудня Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисту обвинувачуваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на рішення про продовження тримання його під вартою.
Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.
На засіданні суду присутні представники обвинувачення, сам Андрій Антоненко і його адвокати.
На даний момент судді розглядають заяви про готовність народних депутатів взяти Антоненка на поруки.
Під судом також проходить акція "FreeRiff”, учасники якої вимагають звільнити Антоненка з-під варти.
Територію суду оточила поліція та Національна гвардія. Будівля суду і зал засідань взяті під посилену охорону правоохоронців.
Нагадаємо, 4 вересня суд обрав присяжних у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних розпочав розгляд справи Шеремета, п'ятеро присяжних склали присягу.
28 вересня прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Шеремета, підозрювані заявили, що не визнають свою вину.