Справа Шеремета: суд розглядає апеляцію, під будівлею проходить акція протесту

21 жовтня Антоненку продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 19 грудня

21 жовтня Антоненку продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 19 грудня

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 7 грудня Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисту обвинувачуваного у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка на рішення про продовження тримання його під вартою.

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