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28 вересня 2020, 16:58 6

Суд присяжних розпочав розгляд справи Шеремета

28 вересня 2020, 16:58 6
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П'ятеро присяжних склали присягу
П'ятеро присяжних склали присягу
Фото: Facebook
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Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання з розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

На засіданні присутні представники сторони обвинувачення, самі обвинувачені у справі Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь, а також їхні захисники.

Перше засідання суду присяжних у справі Шеремета розпочалося зі складення присяги суддями. Головними присяжними стали:

Григорій Валерійович Фірсов (ФОП, арбітражний керуючий);
Наталя Олександрівна Глоба (не працює, домогосподарка);
Юрій Іванович Михайленко (пенсіонер).

Також склали присягу запасні присяжні Юрій Олександрович Федоренко (ФОП, займається управлінням нерухомістю) та Людмила Михайлівна Яковенко (не працює, до цього працювала в банківській сфері).

Одразу після прийняття присяги суд розпочав розгляд клопотання адвоката обвинуваченої Яни Дугарь Віталія Коломійця про відвід присяжного Юрія Михайленка. Суть скарги полягала у тому, що за даними адвоката, присяжний Михайленко надав неправдиву особисту інформацію.

Він на минулому засіданні казав, що не живе з Чупріною (хотіла бути присяжною), а насправді кажуть, живе", - заявив адвокат.

Він нагадав, що за статтею 390 Кримінально-процесуального кодексу України, у разі невиконання присяжним обов'язків правдиво відповідати на запитання, його відводять, однак суд не задовольнив клопотання і Михайленко залишився присяжним.

Нагадаємо, справа Шеремета: Європейський суд з прав людини отримав заяву від Антоненка.

4 вересня суд обрав присяжних у справі про вбивство Шеремета.

суд засідання справа Справа Шеремета Андрій Антоненко
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