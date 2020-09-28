Суд присяжних розпочав розгляд справи Шеремета
Шевченківський районний суд Києва розпочав засідання з розгляду справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.
Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.
На засіданні присутні представники сторони обвинувачення, самі обвинувачені у справі Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко і Яна Дугарь, а також їхні захисники.
Перше засідання суду присяжних у справі Шеремета розпочалося зі складення присяги суддями. Головними присяжними стали:
Григорій Валерійович Фірсов (ФОП, арбітражний керуючий);
Наталя Олександрівна Глоба (не працює, домогосподарка);
Юрій Іванович Михайленко (пенсіонер).
Також склали присягу запасні присяжні Юрій Олександрович Федоренко (ФОП, займається управлінням нерухомістю) та Людмила Михайлівна Яковенко (не працює, до цього працювала в банківській сфері).
Одразу після прийняття присяги суд розпочав розгляд клопотання адвоката обвинуваченої Яни Дугарь Віталія Коломійця про відвід присяжного Юрія Михайленка. Суть скарги полягала у тому, що за даними адвоката, присяжний Михайленко надав неправдиву особисту інформацію.
Він на минулому засіданні казав, що не живе з Чупріною (хотіла бути присяжною), а насправді кажуть, живе", - заявив адвокат.
Він нагадав, що за статтею 390 Кримінально-процесуального кодексу України, у разі невиконання присяжним обов'язків правдиво відповідати на запитання, його відводять, однак суд не задовольнив клопотання і Михайленко залишився присяжним.
Нагадаємо, справа Шеремета: Європейський суд з прав людини отримав заяву від Антоненка.
4 вересня суд обрав присяжних у справі про вбивство Шеремета.