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28 вересня 2020, 18:38 4

Прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Шеремета

28 вересня 2020, 18:38 4
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Підозрювані заявили, що не визнають свою вину
Підозрювані заявили, що не визнають свою вину
Фото: Facebook
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Представник сторони обвинувачення у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета оголосив під час засідання у Шевченківському райсуді Києва обвинувальний акт.

Про це повідомляє "Укрінформ”, передає RegioNews.

Після цього суддя опитала обвинувачених у справі Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь щодо їхніх анкетних даних, освіти, наявності неповнолітніх дітей, сімейного стану, освіти та державних нагород.

Крім того, суддя запитала, чи розуміють вони суть обвинувального акту і чи погоджуються з написаним у ньому.

Усі обвинувачені заявили, що не визнають свою вину.

Наразі суд розглядає питання щодо зміни запобіжного заходу Антоненку за клопотанням, яке раніше подав його адвокат Дмитро Круговий. При цьому суд відмовився дозволити Антоненку сидіти поруч із його захисниками”, - повідомляє видання.

Згідно із текстом клопотання, Антоненку просять змінити запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання.

Нагадаємо, справа Шеремета: Європейський суд з прав людини отримав заяву від Антоненка.

4 вересня суд обрав присяжних у справі про вбивство Шеремета. 28 вересня суд присяжних розпочав розгляд справи Шеремета, п'ятеро присяжних склали присягу.

суд позов Юлія Кузьменко Справа Шеремета Андрій Антоненко
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