Суд обрав присяжних у справі про вбивство Шеремета

Засідання відбулося сьогодні

Засідання відбулося сьогодні

Фото: Укрінформ

Шевченківський районний суд міста Києва відібрав присяжних для розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Процес відбору відбувся у ході судового засідання у п'ятницю, 4 вересня, повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Зокрема, суд задовольнив відвід двох присяжних - Ганни Чупіної та Інни Крамаренко і відмовив у задоволенні клопотання про відвід Наталії Глобі і Юрію Михайленку.

Таким чином, у розгляді справи Шеремета братимуть участь присяжні Валерій Фірсов, Людмила Яковенко, Наталя Глоба, Юрій Михайленко і Юрій Федоренко.

За словами судді Оксани Голуб, список присяжних буде передано на автоматизований авторозподіл, який визначить з них трьох основних і двох - запасних.

У подальшому судовому процесі присяжні мають долучитися до здійснення правосуддя для фігурантів справи щодо вбивства Шеремета - Юлії Кузьменко, Андрія Антоненка та Яни Дугарь.

Наступне судове засідання у цій справі заплановане на 15 год. 28 вересня.

Справу слухатимуть судді Оксана Голуб і Марина Антонюк.

Нагадаємо, 25 серпня у Шевченківському районному суді Києва розпочався розгляд по суті справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Також повідомлялося, що адвокати підозрюваних клопотатимуть про суд присяжних.

25 серпня Шевченківський районний суд Києва постановив, що розгляд по суті справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета буде призначено на 4 вересня.