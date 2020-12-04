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04 грудня 2020, 19:20 48

Голову фейкової виборчої дільниці можуть взяти під домашній арешт

04 грудня 2020, 19:20 48
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Сумський суд розгляне клопотання
Сумський суд розгляне клопотання
Фото Sumy.today
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Сьогодні, 4 грудня, Зарічний районний суд міста Суми повідомив про призначення розгляду клопотання у резонансній справі щодо створення фейкової виборчої дільниці у селі Соснівка Конотопського району.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Sumy.today.

Жінці, яку підозрюють у самовільному присвоєнні повноважень голови фейкової дільничної виборчої комісії, оголосили підозру у перешкоджанні законному волевиявленню громадян (ч. 1,3 ст. 157 та ч. 1 ст. 353 КК України).

Зарічний суд призначив розгляд клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на 9:00 7 грудня. Слідчий суддя - Ірина Клімашевська. Останнє судове засідання у справі відкладено у зв’язку із перебуванням підозрюваної на лікарняному.

Нагадаємо, на цьогорічних місцевих виборах у селі Соснівка паралельно працювали дві виборчі дільниці з ідентичними номерами. При цьому одна дільниця офіційно зареєстрована, а інша не мала жодних повноважень на місцевих виборах 2020 року.

Окремі мешканці с. Соснівка вирішили не брати участь у добровільному об’єднанні територіальних громад. Попри це, Постановою Кабінету Міністрів України зазначене село було включене до Попівської сільської ради.

Відтак місцеві жителі вирішили провести альтернативні вибори – створили комісію, розіслали жителям запрошення, надрукували та завірили печаткою два види бюлетенів, у яких пропонували громадянам обрати голову сільської ради Соснівки та депутата Соснівської сільської ради. При цьому в бюлетенях було заначено лише по одній кандидатурі. Доки роботу самопроголошеної комісії не припинили співробітники поліції, участь у голосуванні взяло 379 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що організатору фейкової дільниці на Сумщині оголосили підозру.

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