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07 декабря 2020, 13:09 114

Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию, под зданием проходит акция протеста

07 декабря 2020, 13:09 114
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21 октября Антоненку продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 декабря
Фото: из открытых источников
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Сегодня, 7 декабря Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на решение о продлении содержания под стражей.

Об этом сообщает Укринформ, передает RegioNews.

На заседании суда присутствуют представители обвинения, сам Андрей Антоненко и его адвокаты.

На данный момент судьи рассматривают заявления о готовности народных депутатов принять Антоненко на поруки.

Под судом также проходит акция "FreeRiff", участники которой требуют освободить Антоненко из-под стражи.

Территорию суда окружила полиция и Национальная гвардия. Здание суда и зал заседаний взяты под усиленную охрану правоохранителей.

Напомним, 4 сентября суд выбрал присяжных по делу об убийстве Шеремета. 28 сентября суд присяжных начал рассмотрение дела Шеремета, пятеро присяжных приняли присягу.

28 сентября прокурор огласил обвинительный акт по делу Шеремета, подозреваемые заявили, что не признают свою вину.

Дело Шеремета суд апелляция Андрей Антоненко митинг
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