Дело Шеремета: суд рассматривает апелляцию, под зданием проходит акция протеста

21 октября Антоненку продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 декабря

21 октября Антоненку продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 декабря

Фото: из открытых источников

Сегодня, 7 декабря Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на решение о продлении содержания под стражей.

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