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28 листопада 2020, 14:11 9

Законопроєкти про КСУ розглянуть у Раді не раніше 15 грудня - Арахамія

28 листопада 2020, 14:11 9
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На цьому пленарному тижні їх немає у порядку денному ВР
На цьому пленарному тижні їх немає у порядку денному ВР
Фото: з відкритих джерел
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Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що законопроєкти направлені на вирішення ситуації із Конституційним судом можуть з'явитися у порядку денному Верховної Ради з 15 грудня. 

Як передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Арахамія заявив у суботу перед спільним засіданням керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій.

Я думаю, що на наступному пленарному тижні (з'являться в порядку денному законопроєкти про КС - ред.). На цьому пленарному тижні цього немає в порядку денному", - зазначив Давид Арахамія.

Раніше повідомлялось, що в РНБО бачать два шляхи вирішення ситуації з Конституційним судом.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Також у Зеленського не виключають, що в КСУ буде заміна суддів.

ВР Слуга народа Конституція КСУ фракція
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