Законопроєкти про КСУ розглянуть у Раді не раніше 15 грудня - Арахамія

На цьому пленарному тижні їх немає у порядку денному ВР

На цьому пленарному тижні їх немає у порядку денному ВР

Фото: з відкритих джерел

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що законопроєкти направлені на вирішення ситуації із Конституційним судом можуть з'явитися у порядку денному Верховної Ради з 15 грудня.

Як передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Арахамія заявив у суботу перед спільним засіданням керівництва парламенту, уряду і лідерів фракцій.

Я думаю, що на наступному пленарному тижні (з'являться в порядку денному законопроєкти про КС - ред.). На цьому пленарному тижні цього немає в порядку денному", - зазначив Давид Арахамія.

Раніше повідомлялось, що в РНБО бачать два шляхи вирішення ситуації з Конституційним судом.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Також у Зеленського не виключають, що в КСУ буде заміна суддів.