Законопроекты о КСУ рассмотрят в Раде не раньше 15 декабря - Арахамия

На этой пленарной неделе их нет в повестке дня ВР

На этой пленарной неделе их нет в повестке дня ВР

Фото: из открытых источников

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что законопроекты, которые направлены на разрешение ситуации с Конституционным судом, могут появиться в повестке дня Верховной Рады с 15 декабря.

Как передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Арахамия заявил в субботу перед совместным заседанием руководства парламента, правительства и лидеров фракций.

Я думаю, что на следующей пленарной неделе (появятся в повестке дня законопроекты о КС - ред.). На этой пленарной неделе этого нет в повестке дня", - отметил Давид Арахамия.

Ранее сообщалось, что в СНБО видят два пути решения ситуации с Конституционным судом.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Также у Зеленского не исключают, что в КСУ будет замена судей.