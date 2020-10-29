В РНБО бачать два шляхи вирішення ситуації з Конституційним судом
На засіданні Ради з нацбезпеки і оборони (РНБО) будуть розглядати два сценарії вирішення ситуації із Конституційним судом.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає RegioNews.
За його словами, перший сценарій передбачає внесення законопроектів для відновлення роботи системи електронного декларування, другий - врегулювання роботи Конституційного суду.
Є два сценарії. Перший - це цілий пакет законопроектів, який президент швидко внесе в парламент після рішення РНБО. Другий – це оцінка діяльності Конституційного суду і спроба відрегулювати його роботу, щоб він не дозволяв собі подібні політичні ексцеси", - заявив Подоляк.
Він також додав, що можливо, парламенту будуть запропоновані декілька напрямів реформування Конституційного суду.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.
28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.
Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.
Також у Зеленського не виключають, що в КСУ буде заміна суддів.