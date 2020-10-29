У Зеленського не виключають, що в КСУ буде заміна суддів
В Офісі президента не виключають заміну суддів Конституційного суду України через скандальні рішення щодо декларування.
Про це в коментарі "РБК-Україна" повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк", пише RegioNews.
Так, на питання, чи можлива заміна суддів Конституційного суду, Подоляк відповів: "Звичайно, це обов'язково".
"Тому що навіть якщо змінити нормативну базу роботи суду, то він себе на сьогодні частково дискредитував ось цими рішеннями. Такі рішення в такому темпі і з такою мотиваційною базою ухвалювати точно не можна", - пояснив він.
Подоляк наголосив, що весь сьогоднішній склад Конституційного суду був призначений двома попередніми президентами.
"Цей Конституційний суд повністю сформований попередніми президентами: Януковичем і Порошенко. Це по суті їх Конституційний суд. Я взагалі не розумію, коли державні органи працюють проти власної держави, як ніби вони не вважають на два-три кроки вперед", - додав радник глави ОП.
Він наголосив, що "цей Конституційний суд в цьому складі вимагає максимальної трансформації та реформування - в персональному складі насамперед".
Зазначимо, що згідно з українським законодавством, суддя КСУ може бути звільненим, у разі:
- закінчення терміну призначення;
- досягнення ним 60-річного віку;
- неможливості виконувати повноваження за станом здоров'я;
- порушенням вимог щодо несумісності;
- порушення присяги;
- набуття законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
- припинення його громадянства;
- визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
- подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.
28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.
Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.