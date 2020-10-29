У Зеленського не виключають, що в КСУ буде заміна суддів

Це пов'язано зі скандальними рішеннями щодо декларування

Це пов'язано зі скандальними рішеннями щодо декларування

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В Офісі президента не виключають заміну суддів Конституційного суду України через скандальні рішення щодо декларування.

Про це в коментарі "РБК-Україна" повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк", пише RegioNews.

Так, на питання, чи можлива заміна суддів Конституційного суду, Подоляк відповів: "Звичайно, це обов'язково".

"Тому що навіть якщо змінити нормативну базу роботи суду, то він себе на сьогодні частково дискредитував ось цими рішеннями. Такі рішення в такому темпі і з такою мотиваційною базою ухвалювати точно не можна", - пояснив він.

Подоляк наголосив, що весь сьогоднішній склад Конституційного суду був призначений двома попередніми президентами.

"Цей Конституційний суд повністю сформований попередніми президентами: Януковичем і Порошенко. Це по суті їх Конституційний суд. Я взагалі не розумію, коли державні органи працюють проти власної держави, як ніби вони не вважають на два-три кроки вперед", - додав радник глави ОП.

Він наголосив, що "цей Конституційний суд в цьому складі вимагає максимальної трансформації та реформування - в персональному складі насамперед".

Зазначимо, що згідно з українським законодавством, суддя КСУ може бути звільненим, у разі:

закінчення терміну призначення;

досягнення ним 60-річного віку;

неможливості виконувати повноваження за станом здоров'я;

порушенням вимог щодо несумісності;

порушення присяги;

набуття законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

припинення його громадянства;

визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.