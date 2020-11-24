У Харкові відпустили з-під варти усіх підозрюваних в нападі на автобус ОПЗЖ

Клопотання про зміну запобіжного заходу розглядали упродовж трьох днів

Клопотання про зміну запобіжного заходу розглядали упродовж трьох днів

Фото: Суспільне

У Харкові Київський районний суд змінив запобіжні заходи для 12 підозрюваних у нападі на автобус із активістами громадської організації "Патріоти - За життя", який стався 27 серпня.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Після майже трьох місяців перебування у слідчому ізоляторі підозрювані тепер будуть знаходитись під цілодобовим домашнім арештом за місцем реєстрації у Харкові та Дніпрі.

Перших трьох підозрюваних відпустили 19 листопада, 23 листопада — ще шістьох, 24 листопада суд відправив під домашній арешт ще шестеро підозрюваних.

Біля Київського райсуду підозрюваних зустрічали представники "Національного корпусу" та родичі. Після виходу з-під варти один з підозрюваних у дворі суду зробив дівчині пропозицію”, - пише видання.

Нагадаємо, 27 серпня під Харковом члени націоналістичних організацій розстріляли автобус з членами організації "Патріоти за життя" нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи.

Згодом у МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус" заперечував причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали і остправили під арешт на 60 діб.