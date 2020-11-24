В Одесі сьогодні "мінували" суд: довелося евакуювати понад три сотні осіб

На місце події було направлено вибухотехніків, кінологів та слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції

На місце події було направлено вибухотехніків, кінологів та слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції

Фото: Нацполіція

В Одесі через неправдиве повідомлення про замінування із суду евакуювали понад 300 осіб.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, передає RegioNews з посиланням на УНІАН.

Зазначається, що сьогодні приблизно о 12:35 на спецлінію "102" надійшло анонімне повідомлення про те, що Господарський суд Одеської області, на проспекті Шевченка, замінований.

На місце події було направлено вибухотехніків, кінологів та слідчо-оперативну групу Шевченківського відділення поліції.

При обстеженні будівлі та прилеглої території вибухових пристроїв та речовин не виявлено. Під час перевірки було евакуйовано понад 300 осіб.

Після перевірки роботу суду відновлено. Правоохоронці розшукують зловмисника, який зробив неправдиве повідомлення.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі евакуювали міську ТВК через повідомлення про мінування.