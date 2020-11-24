Миколаївська "Пропозиція" вважає, що члени МТВК, підконтрольні ОПЗЖ, блокують роботу виборчкому

Міськвиборчком не може почати прийом протоколів від районних ТВК – немає кворуму

Міськвиборчком не може почати прийом протоколів від районних ТВК – немає кворуму

Фото www.0512.com.ua

У Миколаєві 24 листопада о 16:00 мало розпочатися засідання міськвиборчкому, проте все ще немає кворуму.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на 0512.ua.

На засіданні Миколаївської ТВК, яка повинна розпочати прийом протоколів підсумків виборів від районних ТВК, присутні лише 7 членів комісії. Цього недостатньо, щоб засідання вважалося повноважним. Для кворуму потрібно щонайменше 10 членів комісії.

За словами однієї з членів комісії, всі підтвердили свою участь, але пізніше зіслалися на різні причини і не прийшли. Також приїхали члени двох ТВК і тепер їм потрібно чекати, поки засідання не розпочнеться.

Крім цього, у партії "Пропозиція" зробили офіційну заяву з приводу ситуації, що склалася. У партії вважають, що члени Миколаївської міської територіальної виборчої комісії, підконтрольні політичній партії "Опозиційна платформа - За життя", блокують роботу виборчої комісії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаєві ОПЗЖ має намір вимагати перерахунку голосів у другому турі виборів мерів.