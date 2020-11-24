Воював проти України: СБУ спіймала у Харкові снайпера бойовиків "ЛНР”

У складі снайперських пар бойовик вів прицільний вогонь по військовослужбовцям Збройних Сил України

У складі снайперських пар бойовик вів прицільний вогонь по військовослужбовцям Збройних Сил України

Фото: СБУ

У Харкові працівники Служби безпеки України викрили колишнього снайпера терористичної організації “ЛНР”, який воював проти України в Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними СБУ, мешканець Харкова у 2015 році вступив до лав незаконного збройного формування і був призначений "командиром відділення 6 окремого мотострілкового козачого полку імені Платова”.

Потім за власним бажанням перевівся до розвідувальної роти, пройшов спеціальну снайперську підготовку й отримав посаду "розвідник-снайпер”. З серпня 2015 до липня 2016 року у складі диверсійних груп він виконував завдання уздовж лінії зіткнення. У складі снайперських пар бойовик вів прицільний вогонь по військовослужбовцям Збройних Сил України в районі міста Золоте”, - йдеться в повідомленні.

Слідчі СБУ встановили, що після звільнення зі "служби” у бойовиків зловмисник повернувся до Харкова, де працював на тимчасових роботах і намагався не потрапити у поле зору правоохоронців.

Колишньому бойовику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та участь у не передбачених законом збройних формуваннях”, - додали правоохоронці.

Досудове розслідування проводять слідчі СБ України під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ проводить обшуки на Харківському тракторному заводі через хабарі.