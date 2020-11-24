В Харькове отпустили из-под стражи всех подозреваемых в нападении на автобус ОПЗЖ

Ходатайство об изменении меры пресечения рассматривали в течение трех дней

Ходатайство об изменении меры пресечения рассматривали в течение трех дней

Фото: Суспільне

В Харькове Киевский районный суд изменил меры пресечения для 12 подозреваемых в нападении на автобус с активистами общественной организации "Патриоты - За жизнь", который произошел 27 августа.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

После почти трех месяцев пребывания в следственном изоляторе подозреваемые теперь будут находиться под круглосуточным домашним арестом по месту регистрации в Харькове и Днепре.

Первых трех подозреваемых отпустили 19 ноября, 23 ноября - еще шестерых, 24 ноября суд отправил под домашний арест еще шестеро подозреваемых.

Возле Киевского райсуда подозреваемых встречали представители "Национального корпуса" и родственники. После выхода из-под стражи один из подозреваемых во дворе суда сделал девушке предложение", - пишет издание.

Напомним, 27 августа под Харьковом члены националистических организаций расстреляли автобус с членами организации "Патриоты за жизнь" нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Впоследствии в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция также открыла уголовное производство.

Позже "Нацкорпус” отрицал причастность к нападению на автобус членов организации Кивы. Впоследствии нападавших на автобус под Харьковом задержали и остправили под арест на 60 суток.