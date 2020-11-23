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23 листопада 2020, 18:36 32

ЦВК офіційно оголосила переможців виборів мера у Слов'янську, Бердянську та Ужгороді

23 листопада 2020, 18:36 32
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22 листопада другий тур виборів мерів відбувся в 11 містах України
22 листопада другий тур виборів мерів відбувся в 11 містах України
Фото: із відкритих джерел
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Центральна виборча комісія оголосила результати голосування у другому турі виборів мера в Ужгороді, Слов'янську та Бердянську.

Про це повідомляє ЦВК на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

У Центрвиборчкомі зазначили, що почали отримувати інформацію від територіальних виборчих комісій щодо результатів другого туру голосування, яке відбувалося 22 листопада.

В Ужгороді переміг чинний мер і самовисуванець Богдан Андріїв, за нього проголосували 51,01% виборців.

У Слов'янську також переобрали мера, ним залишається Вадим Лях від партії "Опозиційний блок", він набрав 60,87% голосів.

У Бердянську міським головою став кандидат від партії "За майбутнє" Валерій Баранов, він отримав 49,98% голосів. За даними ЦВК, його опонента Олександра Свідла від "ОПЗЖ" підтримали 47,22% виборців.

Очікуємо даних з інших міст", - розповіли в Центрвиборчкомі.

Нагадаємо, Вибори мера Ужгорода: "слуга" Щадей програв чинному голові міста.

У Слов’янську перемогу у другому турі виборів отримав Вадим Лях. Також повідомлялось, що у другому турі виборів мера Нікополя переміг секретар міськради Олександр Саюк.

Повторне голосування на виборах мера відбулося в 11 містах України: Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Словʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Дрогобичі (Львівська область), Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах.

Ужгород ЦВК Місцеві вибори Слов`янськ результат Нікополь другий тур
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