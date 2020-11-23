ЦИК официально объявила победителей выборов мэра в Славянске, Бердянске и Ужгороде

22 ноября второй тур выборов мэров состоялся в 11 городах Украины

22 ноября второй тур выборов мэров состоялся в 11 городах Украины

Фото: из открытых источников

Центральная избирательная комиссия объявила результаты голосования во втором туре выборов мэра в Ужгороде, Славянске и Бердянске.

Об этом сообщает ЦИК на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

В Центризбиркоме отметили, что начали получать информацию от территориальных избирательных комиссий о результатах второго тура голосования, которое проходило 22 ноября.

В Ужгороде победил действующий мэр и самовыдвиженец Богдан Андриив, за него проголосовали 51,01% избирателей.

В Славянске также переизбрали мэра, им остается Вадим Лях от партии "Оппозиционный блок", он набрал 60,87% голосов.

В Бердянске мэром стал кандидат от партии "За будущее" Валерий Баранов, он получил 49,98% голосов. По данным ЦИК, его оппонента Александра Свидло от "ОПЗЖ" поддержали 47,22% избирателей.

Ожидаем данных из других городов", - рассказали в Центризбиркоме.

Напомним, Выборы мэра Ужгорода: "слуга" Щадей проиграл действующему главе города.

В Славянске победу во втором туре выборов получил Вадим Лях. Также сообщалось, что во втором туре выборов мэра Никополя победил секретарь горсовета Александр Саюк.

Повторное голосование на выборах мэра прошло в 11 городах Украины: Днепропетровске, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах.