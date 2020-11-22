В Україні у другому турі обирають мерів Дніпра, Львова, Черкас, Полтави і Миколаєва
Також вибори міського голови відбуваються в Ужгороді, Рівному, Бердянську, Слов`янську, Нікополі та Дрогобичі
Також вибори міського голови відбуваються в Ужгороді, Рівному, Бердянську, Слов`янську, Нікополі та Дрогобичі
22 листопада 2020 року в Україні у низці міст відбудеться другий тур виборів мерів.
Про це пише RegioNews з посиланням на дані ЦВК.
Міських голів обиратимуть мешканці Львова, Миколаєва, Дніпра, Черкас, Рівного, Полтави, Ужгорода, Дрогобича, Слов’янська, Бердянська, Нікополя.
Виборчі дільниці будуть працювати з 8:00 до 20:00, Громадський порядок, за даними Нацполіції, забезпечуватимуть майже 10 тисяч поліцейських.
Нагадаємо, 15 листопада другий тур виборів мера відбувся в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам`янці-Подільському та м. Українка Київської області.
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