В Україні у другому турі обирають мерів Дніпра, Львова, Черкас, Полтави і Миколаєва

Також вибори міського голови відбуваються в Ужгороді, Рівному, Бердянську, Слов`янську, Нікополі та Дрогобичі

Також вибори міського голови відбуваються в Ужгороді, Рівному, Бердянську, Слов`янську, Нікополі та Дрогобичі

Фото з відкритих джерел

22 листопада 2020 року в Україні у низці міст відбудеться другий тур виборів мерів.

Про це пише RegioNews з посиланням на дані ЦВК.

Міських голів обиратимуть мешканці Львова, Миколаєва, Дніпра, Черкас, Рівного, Полтави, Ужгорода, Дрогобича, Слов’янська, Бердянська, Нікополя.

Виборчі дільниці будуть працювати з 8:00 до 20:00, Громадський порядок, за даними Нацполіції, забезпечуватимуть майже 10 тисяч поліцейських.

Нагадаємо, 15 листопада другий тур виборів мера відбувся в Одесі, Херсоні, Луцьку, Сумах, Краматорську, Кам`янці-Подільському та м. Українка Київської області.